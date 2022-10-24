Тобі потрібна допомога ? Посилання для вас | Vous avez besoin d'aide? Tous nos articles

Життя в країні, яку ви не знаєте, може викликати стрес, запитання, відсутність. Нижче ми перерахували ряд послуг, які допоможуть вам подолати певні труднощі. Будь то психологічні проблеми, матеріальна допомога, "ресурсні" люди, які можуть вас направити... Подивіться на ці статті! Можливо, там є відповідь на ваше нинішнє запитання?

Екстренні номери, щоб бути в безпеці! - rtbf.be

Новинні портали в різних регіонах країни

допомоги біженцям у Фландрії | Aide aux réfugiés en Flandre - rtbf.be

Helpukraine.brussels: корисна інформація для Вас! | Helpukraine.brussels, des infos à portée de clic - rtbf.be

Практичний посібник із прийому у Валлонії | Guide pratique de l’accueil en Wallonie - rtbf.be

Інтеграційна програма | Programme d'intégration - rtbf.be

Асоціації, довідкові служби

Пункт збору та розподілу допомоги українцям у Бельгії | Point de collecte et de distribution à Etterbeek - rtbf.be

“У Caritas є гаряча лінія для допомоги українцям “ | Caritas, une hotline au service des Ukrainiens - rtbf.be

Як Ciré може вам допомогти? | Quelle aide peut vous apporter le Ciré? - rtbf.be

Насильство над жінками: де знайти допомогу | Violences faites aux femmes: où trouver de l'aide - rtbf.be

Community Center для українців | Centre communautaire pour les Ukrainiens - rtbf.be

Розкладом заходів у Community Center | Activités au Centre communautaire - rtbf.be

Групи для українських студентів за кордоном | Groupes pour étudiants ukrainiens à l'étranger - rtbf.be

Об’єднання українок в Бельгії | L'Union des femmes ukrainiennes de Belgique - rtbf.be

Ініціатива благодійних фондів України - rtbf.be

Безкоштовний номер для відповідей на соціальні чи юридичні запитання українців та бельгійців, які їх приймають - rtbf.be

Фонд принца Лорана допомагає людині та її тваринам - rtbf.be

Допомога в школі

Центри PMS: допомога вашим дітям у школі - rtbf.be

Психологічна допомога

BOC змінює адресу | Le centre BOC change d'adresse - rtbf.be

Проблема ? Потрібна допомога, потрібно поговорити? | Un problème ? Besoin d’aide, besoin de parler ? - rtbf.be

Ментальне здоров'я | Améliorer sa santé mentale - rtbf.be

Правова допомога – адвокати

Правова допомога | L'aide juridictionnelle - rtbf.be

Також цікаво

Передбачте також і секонд хенд - rtbf.be

Вам сподобалось? Ви вважаєте це корисним? Поширте цю статтю!