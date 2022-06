L’objectif de l’asbl est de faire découvrir ce qui se passe sur les murs de la ville, de revaloriser le graffiti souvent perçu comme détériorant et de permettre aux visiteurs d’apprendre à décoder les différents dessins, signatures et messages des artistes de rue.

Une initiative qui a pour but, non pas de convaincre, mais bien de pousser à la discussion et à l’échange de points de vue.