Vous aussi, acouh‘nez walon !

Bien connues, la gastronomie française, italienne, ou encore grecque nous proposent des plats savoureux, mais la gastronomie wallonne n’est pas en reste ! Des irréductibles de ces régions ont à cœur de le montrer. C’est le cas de Dominique Nemery, avec son site gastronomie-wallonne.be. Ce retraité de 71 ans a regroupé près de 3300 recettes en lien avec la Wallonie. L’appétit vint tot magnant, mais est-ce aussi le cas en lisant ?

Quels sont les points communs entre les baisers de Malmedy, l’oie farcie forestière et la tarte gouyasse ? Ce sont des mets wallons, et leur recette se trouve sur www.gastronomie-wallonne.be !

Le site recense plus de 3300 recettes. Si certaines sont des recettes originales du folklore local, d’autres sont plus récentes, mais le critère essentiel reste le même : " Les ingrédients principaux proviennent tous du terroir wallon. Donc " Pas de homard, pas de poissons de mer, pas d'antilopes, pas d'ananas, pas de pizza ou de spaghetti, ni de waterzooï ", peut-on lire sur le site. Cette compilation, c’est le fruit des recherches de Dominique Nemery, retraité de 71 ans. " Au début, j’ai conçu le site pour ma famille et moi-même. Je ne voulais pas que ces recettes se perdent. Je voulais me confectionner un cahier comme le faisaient les mères et les grandes mères de l’époque avec les recettes de famille " explique-t-il. C’est d’ailleurs avec ces cahiers qu’il trouve ses premières préparations. L’flokèt qui r’fêt tot (la cerise sur le gâteau) est un site où on y retrouve un carnet d’adresses de restaurants, de confréries culinaires ou d’articles sur l’alimentation wallonne.

Aujourd’hui, certains des 1500 visiteurs journaliers lui fournissent de l’aide dans ses recherches. Grâce à leur soutien, Dominique Nemery met le site à jour régulièrement. " C’est une passion, il n’y a pas de publicité, et je n’y gagne pas un centime. Au contraire, l’hébergement me coûte ". Dominique Nemery recherche quelqu’un pour l’aider à gérer la Facebook du même concept, n’hésitez pas à le contacter via son site web !

Tous derrière les stoûves (fourneaux) pour magnî a stock wallon ! (Manger jusqu’à satiété) !

Les Baisers de Malmedy :

https://www.gastronomie-wallonne.be/gastro/desserts/baisers_malmedy.html

Tarte à la gouyasse :

gastronomie-wallonne.be/gastro/desserts/tarte_masteilles.html