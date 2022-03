Vous aurez peut-être bientôt un airbag sur votre trottinette ou votre vélo électrique.

Enfin, Autoliv développe aussi une application qui permettra, à l'image de ce que propose déjà la société pour les automobilistes, d'obtenir un "score de sécurité" en fonction de sa façon de conduire, à destination des utilisateurs de scooters, de vélos et de trottinettes électriques.

En plus d'avertir l'usager sur de possibles mauvaises habitudes, ces données pourront également être partagées avec son assureur pour s'assurer par exemple un bonus en tant que bon conducteur. Cette nouvelle application devrait être lancée dans le courant de l'année et sera proposée moyennant un abonnement de quelques euros par an.

Pour rappel, l'entreprise suédoise a été, en son temps, précurseur en matière de ceintures de sécurité (en 1956) et d'airbags (1980) pour les automobilistes.