Vous aimez Wordle et l’art ? Essayez le jeu "Artle"

Beaucoup ont déjà testé leurs connaissances dans Artle, avec plus ou moins de succès, et ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux. Si certains ont réussi à trouver l’artiste mystère rapidement, d’autres ont rencontré plus de difficultés. "Artle, Wordle sur l’art, vous fait deviner le nom d’un artiste, et, wow, c’est une leçon d’humilité jusqu’à présent", a écrit sur Twitter un joueur malheureux. Un avis que partage la journaliste de la BBC, Leisha Chi-Santorelli. "C’est beaucoup plus difficile que wordle !", estime-t-elle sur le réseau social.