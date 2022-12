Vous aimez les huîtres ? Rendez-vous au Grand Festival de Milmort !

C’est un savoir-faire pratiqué dans le Spuikom, un immense bassin construit au début du 20e siècle. Une technique d’affinage différente de ce que l’on peut voir en France et en Zeelande, qui consiste à placer les huîtres dans des paniers en flottaison et à les affiner dans ce bassin alimenté par de l’eau de mer, qui récolte aussi l’eau de pluie. Une technique qui en fait des huîtres plates, plus douces et moins salées. Encore un produit qui montre la qualité et la diversité de notre terroir belge.