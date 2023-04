Vous aimez les films d’horreur ? Alice Cooper a cinq conseils pour vous !

"Êtes-vous prêt ? Êtes-vous sûrs ?", prévient-il, avant de commencer par son premier choix, l’adaptation cinématographique de Salem’s Lot de Stephen King en 1979, qu’il décrit comme "l’un des plus grands films de vampires".

"Je pense qu’ils n’ont réalisé à quel point ce film était bon qu’après l’avoir tourné", poursuit-il. "Barlow était le grand vampire, peut-être le plus effrayant de tous les temps… Si vous n’avez pas vu Salem’s Lot, ne le considérez pas comme un téléfilm, c’est l’un des films les plus effrayants qui soient".

Le musicien a ensuite choisi Suspiria, réalisé par Dario Argento en 1977. En parlant du film, il dit : "C’est l’histoire d’une petite fille dans un studio de ballet en Italie, et c’est tout simplement effrayant. Vraiment effrayant."

Il ajoute : "On ne voit jamais de monstre, et c’est ce qui rend le film effrayant. Les vrais bons films d’horreur sont ceux où l’on ne voit pas le monstre".

Alice Cooper cite ensuite The Haunting Of Hill House (1963), plus connu sous le nom de The Haunting. "Il a été réalisé au début des années 60, avec Claire Bloom et Julia Harris ; un autre film où l’on ne voit pas le monstre. Mais la façon dont il est filmé, en noir et blanc, est absolument terrifiante."

Le chanteur ajoute ensuite qu’il a été déçu par le remake de 1999 du film avec sa bonne amie Catherine Zeta-Jones, qui a dévoilé ce fameux monstre, ce qui a "tué tout le côté mystérieux".

Pour ses deux derniers choix, il partage son amour entre The Evil Dead de 1981, qu’il décrit comme un "pur plaisir", et Carnival of Souls, un film d’horreur psychologique de 1962. "Pour une raison ou pour une autre, les films en noir et blanc étaient tout simplement plus sombres".