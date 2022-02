Vous aimez le foot ? Vous aimez le ping pong ? Alors, vous aimerez le Teq ball !

Plus sérieusement, combiner le foot et le ping-pong, jouer au tennis-ballon sur une table de ping-pong incurvée, cela porte un nom: c’est le TEQ BALL, mi-foot, mi-tennis de table. Une discipline née en Hongrie en 2012. En Belgique, ce sport est en train d’émerger. En effet, la fédération a été créée à Wavre en mai 2021. Au niveau mondial, ce sport se pratique dans une centaine de pays et compte environ 5 000 joueurs affiliés à l’un des 2 000 clubs répertoriés Des joueurs de foot pro pratiquent aussi ce sport pour travailler leurs réflexes technique ou leur endurance.

Depuis 2017, il y a déjà eu 4 championnats du monde. Ce sport peut se pratiquer en 1 contre 1 ou 2 contre 2 et on peut mélanger les genres. Cela veut dire qu’on peut jouer garçon contre garçon / fille contre fille ou garçon contre fille.