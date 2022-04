Vous aimez la gueuze ? Une dizaine de producteurs ouvrent leurs portes ce week-end !

Onze brasseurs de lambic et assembleurs de gueuze ouvrent leurs portes ce week-end dans le Pajottenland (sud-ouest de Bruxelles). Le Toer De Geuze est organisé tous les deux ans par le Haut conseil pour bières lambic artisanales (Horal) qui fête ses 25 ans cette année.

La vallée de la Senne est célèbre pour sa concentration importante de producteurs de lambic, une bière de fermentation spontanée qui sert de base à la préparation des gueuzes. La plupart d’entre eux sont installés dans le Brabant flamand, à l’exception du wallon Tilquin, établi à Bierghes dans le Brabant wallon.

>> A voir : TV Com vous présente l’unique gueuzerie de Wallonie

Les visites de brasserie sont gratuites. Comme lors des éditions précédentes, les membres de l’Horal ont uni leur savoir-faire pour produire quelque 30.000 bouteilles (75 cl) d’une gueuze Megablend, conçue à partir de lambic d’âges différents.

Par ailleurs, chaque brasserie est libre d’organiser des animations supplémentaires. Ainsi, Boon, à Lembeek, proposera samedi un jogging de 6,5 kilomètres passant notamment par la brasserie. A Vlezenbeek, les responsables de Lindemans présenteront fièrement leur dernière bière, la Cuvée Francisca, qui marque les 200 ans de la brasserie.

Autre brasserie spécialisée dans les gueuzes et les lambics, 3 Fonteinen à Lot n’est plus membre de l’Horal depuis plusieurs années et ne prendra donc pas part au Toer De Geuze, mais la brasserie sera ouverte au grand public, comme chaque samedi de 12 à 20h00. L’ancien patron de la brasserie Armand Debelder, décédé le 6 mars dernier, avait cofondé l’Horal en 1997.