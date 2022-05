Vous aimez l’ASMR ? Cette exposition est faite pour vous

Ces vidéos provoquent des sensations puissantes chez certains internautes, et de l’agacement chez d’autres. Un phénomène étrange sur lequel se penche le Design Museum (13 mai-16 octobre 2022), dans son exposition "Weird Sensation Feels Good". Les visiteurs du musée pourront s’immerger dans l’histoire de cette bizarrerie psychologique à travers une série de 40 œuvres sonores, visuelles et tactiles.

On retrouve parmi elles des créations de Tobias Bradford, Julie Rose Bower, Marc Teyssier ou encore de Bob Ross. Ce dernier est devenu la coqueluche des plus jeunes générations grâce à la voix suave qu’il utilisait dans son émission sur la peinture, "The Joy of Painting". Si le programme reste à l’antenne jusqu’en 1994, la popularité de Bob Ross a été ravivée grâce à l’essor de l’ASMR.