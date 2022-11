Vous adorez votre animal de compagnie ? Vous souffrez peut-être d'un trouble de l’attachement.

De nombreux travaux scientifiques ont montré que les ​​animaux de compagnie fonctionnent comme refuge et base de sécurité. Des chercheurs israéliens ont observé en 2012 que la simple présence d’un compagnon à poils ou à plumes favorise la confiance en soi, diminue le stress et augmente les performances. Aujourd’hui, les recherches sur les bienfaits thérapeutiques des animaux, ou zoothérapie, s’étendent à des contextes variés comme les addictions, les traumatismes psychologiques, les troubles alimentaires et les démences.

Si nos amis les bêtes sont de plus en plus les bienvenus dans ­les établissements sanitaires et médico-sociaux, la littérature scientifique s’accorde sur un point : l’animal ne peut pas résoudre toutes les difficultés. Il peut être un médiateur pour apprendre à nouer des liens avec autrui mais l’attachement qu’on lui porte, aussi profond soit-il, n'équivaut pas à celui que l'on noue avec un humain.