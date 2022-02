"Vouloir sortir de l’e-commerce, c’est comme si vous vouliez arrêter Netlfix en Belgique pour rouvrir des Vidéoclub"

2. Ce ne sont pas les multinationales qui sont derrière l’e-commerce

Quand on parle d’e-commerce, on imagine souvent Google, Amazon ou encore Apple. L’e-commerce dans notre pays est une réalité également. Les chiffres montrent une croissance de 7,5% du marché belge du commerce électronique en 2020 par rapport à 2019. Le marché pèse plus de 8,8 milliards d’euros. En 2020, plus de 20.000 nouveaux webshops ont été créés, ce qui porte le total de 48.000 sites de vente en ligne dans notre pays. Ce sont des sites belges qui font vivre des milliers de collaborateurs belges et qui payent leurs impôts en Belgique. De très nombreux petits commerces " physiques " vivent aussi de l’e-commerce. C’est complémentaire, ce n’est pas à opposer. Aujourd’hui, votre restaurant préféré est peut-être aussi sur internet et offre la possibilité de se faire livrer ou de réserver en ligne. Et tant mieux.

Légiférer sur l’e-commerce c’est construire un handicap concurrentiel pour les acteurs belges. La balance commerciale de la Belgique est positive (notre économie est tournée vers l’exportation), mais pas en matière de commerce en ligne où les Belges achètent massivement à l’étranger. Au lieu de dénoncer l’e-commerce, il serait intéressant de se pencher sur ce qui peut être fait pour que la Belgique soit en avance sur d’autres pays. Comment pouvons-nous créer plus d’emplois, comment pouvons-nous briguer la première place ? Comment créer de nouveaux métiers ? Voilà les questions auxquelles répondre aujourd’hui.