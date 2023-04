Voulez-vous acheter vos médicaments ailleurs qu’en pharmacie ?

Le débat se termine à Tournai avec le commentaire de Marie : "Je ne trouve pas ça dangereux et je serais la première à m’y rendre pour acheter des médicaments. Je suis allée en Écosse et on y vendait des médicaments dans les supermarchés. Les antidouleurs et anti-inflammatoires sont en vente libre. Je ne crois pas que ce serait la fin des pharmacies. Si les gens veulent en abuser, ils n’attendent pas la vente en droguerie ou en supermarché."

