Vottem : un homme perché durant plusieurs heures sur le grillage du centre fermé

Un homme réclamant sa libération est resté perché dimanche soir, durant plusieurs heures, sur le grillage d’enceinte du centre fermé pour illégaux de Vottem (CIV), en province de Liège, a appris l’agence Belga auprès de la porte-parole du collectif de résistance aux centres pour étrangers. L’intéressé en est redescendu peu avant 21h00.

L’incident est survenu vers 17h30. Un homme enfermé dans le centre pour illégaux de Vottem a escaladé le grillage d’enceinte situé du côté de la rue Verte-Voie. Il y est resté durant plusieurs heures, à califourchon sur la clôture, à quelque six mètres de hauteur. "Selon ce que nous avons compris, il s’agit d’un ressortissant algérien qui, malgré des attaches en Belgique, serait en passe d’être expulsé. Il demande sa libération", a expliqué à Belga France Arets, la porte-parole du collectif de résistance aux centres pour étrangers (CRACPE). L’homme est finalement redescendu, sain et sauf, dimanche peu avant 21h00. "Ce n’est pas la première fois que survient ce genre d’incident. Cela traduit bien la grande détresse de personnes qui ont construit leur vie en Belgique et qui sont enfermées avant d’être expulsées du territoire", a ajouté la militante liégeoise.