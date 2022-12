Vottem : l’école du Bouxthay sera reconstruite

La Ville de Herstal va dépenser presque 8 millions d’euros l’année prochaine pour ses bâtiments scolaires. L’école du Bouxthay à Vottem sera reconstruite pour 3.6 millions d’euros.

"L’école fondamentale est dans une situation qui n’est plus digne du vingt et unième siècle" explique le bourgmestre faisant fonction d’Herstal Jean-Louis Lefèvre. "Nous allons la déconstruire et nous allons bâtir la nouvelle école sur le terrain en face, toujours rue du Bouxthay à Vottem. L’avantage, c’est que nous pourrons construire tout en conservant l’ancien bâtiment, ce qui permettra une transition souple et facile du personnel enseignant et de nos petits écoliers."

La Ville de Herstal transforme d’autres écoles. L’école Brel est ramenée de deux implantations sur une seule, plus grande. L’école spécialisée de Liers reçoit trois nouvelles classes et un préau. L’école Emile Muraille comptera quatre classes supplémentaires et un nouveau bloc sanitaire. L’école des Cascogniers aura deux nouvelles classes, une nouvelle toiture, de nouveaux sanitaires et sa façade sera isolée.