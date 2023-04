Votre visite guidée au Salon Antica Brussels le 21/04

Fort de la réputation et des 45 ans de succès à Namur, voici la première édition du Salon Antica Brussels qui s’installe sur le site chargé d’histoire de Tour & Taxis. Antica Fine Art Fair est une vitrine exceptionnelle dont les fils conducteurs sont la grande qualité des exposants et l’éclectisme des œuvres et objets proposés.

Pour découvrir et fêter cet événement, La Première vous invite à une visite guidée avec un expert et une coupe de champagne le vendredi 21 avril à 18h Tour&Taxis.

