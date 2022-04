Votre vieux vélo reprend de la valeur

Difficile de vous séparer de votre vieux vélo ? Pas encore eu le temps de le vendre ?

Et si vous l’offriez à des démunis pour qui l’achat d’un vélo ne fait pas partie des projets même si l’envie y est ?

Une action solidaire et citoyenne en faveur de l’économie sociale et circulaire

Ce samedi 23 avril, déposez vos bécanes en bon état de fonctionnement ou nécessitant peu de réparations dans les recyparcs de Wallonie.

Pour enfants, adultes, électriques, … les vélos seront redistribués à des associations qui œuvrent pour les plus démunis.

Transmettre plutôt que de jeter

Outre l’acte charitable et altruiste que vous poserez, votre démarche sera également environnementale en recyclant des objets qui ne vous sont plus utiles. Offrir son vélo, c’est prolonger sa durée de vie et éviter qu’il ne devienne un déchet. Ces dynamiques de réemploi permettent d’économiser les ressources naturelles de notre planète. La circulation d’objets utilisés encore en bon état est une des clés d’un avenir durable.

En 2021, 940 vélos ont ainsi eu une seconde vie et fait le bonheur d’enfants et adultes.