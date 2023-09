Votre vélo volé à Liège ? Il a peut-être été retrouvé !

Les vols de vélos en baisse à Liège

La Zone de Police de Liège fait du vol de vélos une de ses priorités. Les chiffres sont en baisse : près de 40% de moins depuis le début de l’année, et déjà 25 auteurs interceptés. "Nous avons une surveillance active au centre de gestion des caméras orientées notamment sur les endroits où on vole régulièrement des vélos" poursuit le commissaire divisionnaire. "Nous avons aussi des enquêteurs qui s’occupent du vol de vélos, et c’est une priorité puisqu’on veut participer à la promotion du mode de déplacement à vélo. On donne aussi des conseils de prévention sur le terrain."

Pour retrouver plus facilement le propriétaire du vélo en cas de vol, Kim Alexandre, inspectrice principale et dirigeante du service prévention, donne quelques conseils : "Il faut conserver la facture. Si vous avez un vélo d’occasion que vous achetez, établissez une facture avec l’identité de la personne qui vous l’a vendu, comme ça si on vous vendait par malheur un vélo volé, vous avez une preuve de l’avoir acheté en toute bonne foi. Idéalement, on conseille aussi aux personnes de faire marquer leur vélo avec une gravure directement sur le cadre avec le numéro national. Avec ce numéro, on sait faire le lien entre le vélo et la personne."

Une preuve nécessaire pour récupérer son vélo

Un des vélos a déjà retrouvé son propriétaire. Les autres peuvent être récupérés au commissariat, moyennant une preuve de propriété. Les photos de ces vélos sont disponibles sur la page Facebook de la Zone de Police de Liège.

Notez qu’en cas de vol de vélo, un procès-verbal simplifié en ligne est disponible sur le site de la police de Liège pour déposer plainte sans se déplacer.