Votre soirée théâtre pour " Privé de feuilles, les arbres ne bruissent pas" au Théâtre des Martyrs le 26/03...

Isolées, à l’abri du monde et des hommes, deux femmes, Dominique et Gaby, se sont installées dans un camping, pour une durée indéterminée. Devant leur caravane, elles se préparent, attendant interminablement on ne sait qui, on ne sait quoi...

" Privés de feuilles, les arbres ne bruissent pas" est un pièce de Magne van den Berg, traduite en français par Esther Gouarné.

Un spectacle d'une heure que La Première vous propose de découvrir au Théâtre des Martyrs le samedi 26 mars 19h, précédé d'un repas et boisson pour 2 personnes.

