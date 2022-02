Votre soirée au Théâtre des Martyrs avec "Girls and boys" le 19/02

" J’ai rencontré mon mari dans la file d’embarquement d’un vol Easyjet et je dois dire que cet homme m’a tout de suite déplu. " Ça s’est passé exactement comme ça : au premier regard, il lui déplaisait, au second, elle était conquise. Il suffit d’une rencontre pour faire basculer une vie.

Une femme se fait l’enquêtrice de sa propre vie, égrénant ses réussites professionnelles comme ses souffrances privées. Entre humour cinglant, confessions douloureuses et retours sur les petits bonheurs. Une histoire qui commençait comme un stand-up et se poursuit en thriller...

" Girls and Boys" est à voir au Théâtre des Martyrs (Bxl) le samedi 19 février à 19h, suivi ou précédé d'un repas et boisson pour 2 personnes !

[Concours et événement selon les mesures sanitaires en vigueur]