Votre smartphone permet-il d'espionner vos déplacements ?

"Par exemple, ici, Rue Neuve, il y a un certain nombre de capteurs qui ont été mis à la fin de la première vague pour pouvoir réguler l'accès à la rue piétonne et éviter qu'il y ait trop de monde et éviter les transmission Covid.", explique notre expert Nicolas Bocquet. "Evidemment, la question que ça pose, c'est si on commence à multiplier les dispositifs dans l'espace public, alors à un certain moment on va être en mesure de savoir quand les gens se déplacent, à quel moment ils vont où et avec qui, etc. etc. Et on peut évidemment imaginer des dérives sécuritaires plus importantes comme par exemple le fait de pouvoir savoir qui est présent lors d'une manifestation."

Alors, à Bruxelles, on affirme que personne n'est identifiable, mais si vous vous dites que vous devriez peut-être couper votre wifi ou votre Bluetooth un peu plus souvent, sachez qu'il y a aussi la surveillance via le réseau téléphonique, qu'on nous promet, ici aussi, anonymisé.