Votre smart TV vous espionne-t-elle ? Un logiciel intégré analyse ce que vous regardez !

Imaginez... vous êtes fan de foot par exemple. Vous pouvez être ensuite ciblés par des publicités sur la bière !

De la science-fiction ? Pas du tout : cette technologie est décrite dans une communication officielle de LG, le géant coréen de l’électronique, sur son site LG ad solutions. Les publicités sont collectées par les nouvelles smart TV et envoyées sur tous vos appareils, smartphone, ordinateurs, console de jeux.

Le système d’intelligence artificielle reconnaît le logo de la compagnie, le produit, le prix, slogan et bien plus encore !

La technologie LG est développée par Alphonso, une société de données et de mesures télévisuelles. Sur son site, on peut entendre dans une vidéo promotionnelle que "le système d’intelligence artificielle reconnait le logo de la compagnie, le produit, le prix, slogan et bien plus. Il reconnaît le texte et les images pour déterminer quelles offres et caractéristiques sont promotionnées."