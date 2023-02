Votre semaine radio sur Tipik

En septembre, Audrey a rejoint la matinale de Tipik. Une nouvelle voix pour accompagner Marco, Lara et François dans Le Réveil de Tipik. Forte d’une expérience de journaliste et animatrice radio depuis plusieurs années, son dynamisme et sa bonne humeur contribuent à la bonne ambiance de la team morning. Chaque jour ils sont rejoints par un chroniqueur différent.

En septembre aussi, Samy et Lou ont pris les commandes de la fin de journée sur Tipik ! Deux voix pour vous accompagner en radio tous les jours de la semaine. Samy et Lou-Marine partagent toute leur good vibe. Avec l’auditeur, toujours au centre de l’émission, ils parlent musique et pop culture pour décompresser et passer un bon moment en fin de journée. Le tout dans la bonne humeur et le meilleur de la playlist de Tipik.

Entre les 2, on retrouve bien sûr Béné entre 9 heures et midi et Cédric-Jean entre midi et 15 heures tandis que 19h, c'est vous qui avez la parole chez Florian.