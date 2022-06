Votre programme de l'été en TV sur La Une

L’été sera chaud, cette année ! La RTBF vous propose, au gré de sa programmation, de vous rafraîchir, de vous amuser, de vous évader. La une vous emmène naviguer sur une péniche entre Sambre et Meuse, sillonner les routes mythiques de France,... Et pendant la pause, elle vous invite au cinéma avec un choix de films divertissants et de comédies, à moins que vous ne préfériez les nouvelles saisons des séries et quelques coproductions françaises.