Votre programme de l'été en TV sur La Trois

Suivez cette soirée coprésentée par Judith Chaine de France Musique et Vincent Delbushaye de Musiq3. Cet évènement est également à suivre sur La Trois. Ce concours a été créé par UER (Union Européenne de Radio-Télévision) en 1982 et a lieu tous les deux ans. Il vise à offrir la plus large scène possible à de jeunes musiciens talentueux et à les aider à entamer une carrière internationale. Il s'agit de jeunes musiciens âgés de 12 à 21 ans issus de huit pays différents. Parmi ceux-ci, Thaïs Defoort représentera la Belgique et défendra donc nos couleurs lors de la finale qui aura lieu à Montpellier. Agée de 20 ans, elle est déjà lauréate de plusieurs prix internationaux.

Une soirée spéciale à voir le 23 juillet à 20h35.