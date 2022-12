Votre programme de fêtes sur La Première, du 24/12 au 6/01

Samedi 24 décembre, de 17h à 18h

En ce samedi de Noël, émission spéciale " forêt " dans Les Eclaireurs. On exige beaucoup de la forêt : elle doit être productive, riche en ressources, rentable, durable, récréative et aussi la plus résiliente possible face à tout ce qui l’agresse en permanence. Pour répondre à ces attentes forestières, des recherches sont menées, notamment, par Hugues Claessens, Professeur de sylviculture et écologie forestière à Gembloux Agro-Bio Tech/ULiège, chercheur dans l’Axe Gestion des ressources forestières & Quentin Ponette, Professeur de sylviculture, dendrométrie et écologie forestière à la Faculté des Bioingénieurs de l’UCLouvain et chercheur au Earth & Life Institute de cette même université. Ils sont les invités de Fabienne Vande Meerssche ce samedi 24 décembre.

Et le samedi 31 décembre, émission spéciale " 2022, grand cru astronomique " avec l’astrophysicien Emmanuel Jehin, Maître de recherches FNRS/Uliège qui fera le point sur les événements exceptionnels qui ont jalonné l’année et les perspectives inouies de ces avancées pour la connaissance de l’espace et de l’univers ! Ce sont Les Eclaireurs samedi à 17h.