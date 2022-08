Votre playlist musicale peut influencer vos préférences de voyage

La compagnie aérienne britannique a ainsi trouvé un nouveau moyen d’inspirer ses passagers. Ce qui est avant tout une campagne de publicité consiste pour ces derniers à connecter leur compte Spotify à la plateforme en ligne d’Easyjet. On accède ainsi à un site dédié aux couleurs du transporteur low-cost qui intègre un algorithme générant des destinations en fonction des goûts musicaux de chacun. Et à chaque tentative, on obtient de nouvelles idées d’escapades. Sont pris en compte les derniers morceaux joués. L’intelligence artificielle scrute aussi bien le tempo que l’énergie dégagée par la chanson.

Baptisé "listen and book" (écoute et réserve en anglais, ndlr), le concept vient tout juste d’être lancé en France, au Royaume-Uni, en Suisse et en Italie. Non seulement on découvre des recommandations de séjours, mais la plateforme fournit aussi des informations quant à des événements musicaux en lien avec les destinations générées.