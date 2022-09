Votre patron vous pousse discrètement à la démission ? Vous êtes victime de "quiet firing".

Bien que le "quiet firing" fasse le buzz sur les réseaux sociaux, l’idée n’est pas tout à fait nouvelle. Cela fait des années que l’ombre de la "mise au placard" plane sur les salariés, quel que soit leur profil ou leur secteur d’activité.

Le choc du Covid a toutefois poussé beaucoup d’entre eux à s’interroger sur le rapport qu’ils entretiennent avec le travail et à pointer du doigt toutes les dérives d’un monde professionnel en quête d’équilibre.

Grande démission, "quiet quitting", "quiet firing"... Tous ces termes ont en réalité un seul et même but : pousser les dirigeants à repenser l'organisation et les relations dans leur entreprise pour les améliorer. Le défi est lancé.