Votre météo pour ce dimanche et lundi de Pâques

Ce matin, après la dissipation de la grisaille et du brouillard par endroits, nous aurons de belles éclaircies, notamment du côté de Tournai, Gand et à la mer. Les températures un peu fraîches affichent 8 à 9 degrés à Virton et à Spa, 11 degrés à Namur et Charleroi, 10 degrés en allant vers le littoral et jusqu’à 12 degrés à Anvers.

Cet après-midi, davantage de nuages au fil des heures mais les éclaircies résistent, notamment sur l’est du pays. Le mercure affiche 11 degrés à Saint Hubert, 14 à Liège, Mons et Couvin et jusqu’à 15 degrés sur l’ouest du Royaume.

Ce soir et cette nuit le ciel se voile mais laisse à la place à des éclaircies et un ciel étoilé. Les températures seront de 2 à 3 degrés sur l’est et 7 à 8 degrés partout ailleurs.

Demain matin le ciel se couvre assez rapidement même si l’impression reste lumineuse. Quelques gouttes tomberont au littoral.

L’après-midi, une perturbation traversera le pays en cours d’après-midi, l’est sera la dernière concernée. Les températures seront situées entre 12 et 16 degrés selon les régions.