Votre livre à l’opéra : La Monnaie lance une grande collecte de livres pour la mise en scène d’un prochain opéra

Dans le cadre de la création de l’opéra Cassandra, prévue en septembre prochain, La Monnaie organise une grande collecte de livres qui auront une importance symbolique forte dans la mise en scène et scénographie de l’opéra.

Vous avez envie de participer, à votre manière, à la création des décors de l’opéra Cassandra de Bernard Foccroulle ? La Monnaie vient de lancer une grande collecte de livres, en partenariats avec plusieurs bibliothèques communales bruxelloises, afin de récolter le plus de livres possibles, qui serviront à la mise en scène de Marie-Eve Signeyrole et à la scénographie imaginée par Fabien Teigné.

Les livres serviront à créer le décor d’une immense bibliothèque.

Le principe est simple, vous pouvez choisir un livre, au format poche (11x18 cm) ou digest (14 x 21,6 cm) ou roman (15 x 21 cm), et aller le déposer dans l’une des bibliothèques communales partenaires du projet, remplissez une petite carte postale qui sera mise à votre disposition et placez-la dans le livre et remettez-le à la bibliothèque.

En échange de ce don, vous serez invité à visiter les coulisses du Théâtre de La Monnaie, visite au cours de laquelle vous pourrez également découvrir le projet Cassandra.

Ce processus de "recyclage" de livres pour créer un élément du décor de l’opéra s’inscrit pleinement dans le défi que s’est lancé l’équipe de production de cet opéra, à savoir "réaliser presque tous les aspects du processus de création de manière écologiquement responsable, d’impliquer activement le public de la Monnaie et de Bruxelles". Il faut dire que

Pour son premier opéra, Bernard Foccroulle aborde un sujet des plus actuels, l’urgence environnementale, l’activisme écologique face à l’inertie de la société. En effet, s’inspirant du mythe de Cassandre, personnage de la mythologie qui prédira les plus grands malheurs (dont la chute de Troie) sans jamais être crue des siens, Sandra, personnage principal de l’opéra, alerte sur la crise environnementale et fait face au scepticisme désarmant de ses proches.

Ce n’est pas la première fois que le public est appelé à participer au processus de création de Cassandra. En septembre 2022, La Monnaie créait son premier chœur amateur : une centaine de personnes réunies par leurs intérêts communs pour le chant et la cause environnementale forment le "Choeur Cassandra Koor". Depuis septembre 2022, le chœur répète trois fois par semaine pour être pleinement préparé aux représentations qui débuteront le 10 septembre prochain.