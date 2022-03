Votre entrées au 1er Wild Film Festival à Wavre, avec nuit d'hôtel

Vous connaisez peut-être le festival de la mer INTO THE BLUE qui existe depuis 2016.

Voici le festival INTO THE WILD ou le WILD FILM FESTIVAL qui se déroulera à La Sucrerie à Wavre du 24 au 26 mars 2022 !

Vous aimez l'aventure et les sports extrêmes dans divers lieux de la planète ?

Venez vous en mettre pleins les yeux avec les films documentaires présentés lors de ce festival.

Et pour en profiter pleinement, La Première vous offre des Pass pour la soirée du vendredi 25 et la soirée du samedi 26 mars, avec une nuit et petit-déjeûner au THON Hôtel à Bxl (rue de la Loi) du vendredi au samedi en chambre double + boissons et zakouskis offert pendant l’entracte, le vendredi et le samedi.

