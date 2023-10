Votre enfant veut un petit animal à la maison : le choix de notre vétérinaire

C’est le souhait de beaucoup d’enfants : avoir un petit animal à la maison. Leur choix se porte toujours sur un petit rongeur. Parmi les rongeurs, lequel est le plus approprié pour devenir le compagnon de votre enfant ? La vétérinaire des Pigeons, Claire Devillers, passe en revue les candidats, épingle leurs qualités et défauts et nous conseille de porter notre choix sur celui qui sera LE super animal.