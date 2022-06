Votre enfant souhaite participer à The Voice Kids ? Inscrivez-le au casting avant ce vendredi 10 juin !

Si la première saison de The Voice Kids avait été marquée par la victoire d’Océana, coachée par Slimane. La deuxième saison aura, elle aussi, droit a son lot de jeunes talents. Votre enfant a entre 8 et 14 ans, rêve de participer à The Voice Kids et de faire partie des équipes de Typh Barrow, Alice on the roof, Matthew Irons ou Black M ? N’attendez plus et inscrivez-le via ce lien rtbf.be/thevoice avant le 10 juin 2022 pour vivre cette aventure extraordinaire !