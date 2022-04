Votre enfant refuse de manger de la viande ? Il se peut qu'il change d'avis à l'adolescence.

Très sensibles et connectés à la nature, les enfants entretiennent un rapport particulier avec les animaux, qui semble parfois disparaître à l'âge adulte. N'avez-vous jamais entendu l'histoire d'un adulte, pourtant carnassier, raconter qu'il ne mangeait pas de viande lorsqu'il était enfant ?

Loin d'être un fait isolé, ce phénomène des enfants qui refusent de manger des produits d'origine animale, puis le font lorsqu'ils deviennent adultes, a récemment fait l'objet d'une étude publiée cette semaine dans la revue Social Psychological and Personality Science.

Des chercheurs britanniques de l'université d'Exeter ont interrogé 479 personnes âgées entre 9 et 59 ans, classées en trois groupes différents. L'objectif était de les sonder sur le rapport qu'elles entretiennent avec un animal de compagnie comme le chien et un animal plus traditionnellement associé à l'élevage, comme le cochon.

D'après l'étude, un changement semble s'opérer au moment de l'adolescence. Les enfants de 9-11 ans interrogés sont ainsi moins susceptibles de manger de la viande que leurs aînés, en particulier ceux âgés entre 29 et 59 ans.