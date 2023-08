Votre enfant fait-il parfois des crises d’absence ?

Mais d’où vient cette maladie ? Pour en savoir plus, il faut scruter le cerveau. Chez les personnes épileptiques, le circuit entre le cortex (qui recouvre certains organes cérébraux) et le thalamus (un centre nerveux qui régit la conscience, le sommeil et la vigilance) est hyperactif. En temps normal, les informations envoyées sous forme de décharges électriques sont reçues une par une. Mais lorsqu’il y a une crise, les neurones s’affolent et une multitude de signaux sont envoyés en même temps. On peut comparer cette activité à un orage électrique dans le crâne.

Des recherches sont encore en cours pour déterminer les causes exactes de la maladie, mais il semblerait que les épilepsies absence aient une origine génétique. Contrairement aux autres types d’épilepsies, cette forme est mal repérée. Les crises disparaissent parfois sans jamais avoir été diagnostiquées. Pour l’identifier, les neuropédiatres procèdent à un électroencéphalogramme, qui enregistre l’activité électrique du cerveau.