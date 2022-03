Votre enfant a insisté pour aller à l’école en pyjama ce vendredi matin ? C’est normal !

Aller à l’école en pyjama ? Quelle drôle d’idée, qui donne parfois lieu à des cauchemars. Et pourtant c’est ce qu’invite à faire l’asbl ClassContact ce vendredi 11 mars, journée internationale du pyjama. Le but : sensibiliser les élèves à la cause des enfants atteints de maladie grave. Coincés à l’hôpital, ceux-ci n’ont pas l’occasion d’aller à l’école aussi souvent qu’ils le voudraient.

Qu'est-ce que cette journée pyjama ? Il s'agit d'une "journée dédiée aux enfants malades ou handicapés qui sont dans l’incapacité de suivre les cours en classe avec leurs camarades. En signe de soutien, les élèves de maternelle, primaire et secondaire viennent à l’école en pyjama", explique l’asbl.

Avec l’asbl Bednet côté néerlandophone, ClassContact "aide les enfants à suivre les cours en installant un pc chez l’enfant et une webcam dans sa classe afin qu’il puisse suivre les cours et rester en contact avec ses camarades de classe."

A l'occasion de cette journée pyjama, un concours photo est organisé pour afficher sa solidarité !