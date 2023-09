Votre emploi vous expose-t-il à un plus grand risque de démence ?

La profession que vous avez choisie pourrait avoir une influence sur votre déclin cognitif à un âge avancé. C'est le constat fait par une équipe internationale de chercheurs qui révèle que les emplois soumis à une activité physique modérée ou élevée sont associés à un risque accru de troubles cognitifs et de démence.

"Le travail, c'est la santé"… Sauf s'il soumet les individus à des niveaux d'activité physique moyens à élevés. Telle est la conclusion d'une étude menée par des chercheurs du Norwegian National Centre of Ageing and Health, de la Columbia Mailman School of Public Health et du Butler Columbia Aging Center. Ces derniers se sont intéressés à une éventuelle association entre les professions exercées au cours de la vie active, plus précisément entre 33 ans et 65 ans, et le développement de troubles cognitifs à partir de 70 ans.