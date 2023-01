L'inflation qui sévit sur l'ensemble du continent européen a de nombreux impacts sur notre pouvoir d'achat : nos achats quotidiens, nos loisirs, nos sorties et même le désir d'adopter des animaux domestiques ! Mais d'après une récente enquête réalisée pour l'association anglaise Relate spécialisée dans les conseils conjugaux, un autre aspect de notre quotidien serait menacé par l'inflation. Et non des moindres puisqu'il s'agirait de notre en vie de couple.

Le sondage va même jusqu'à qualifier la hausse du coût de la vie comme l'une des potentielles causes les plus fréquentes de séparation en 2023. Une nouvelle pas franchement réjouissante en ces temps de crise alors que de nombreuses personnes espèrent entamer cette nouvelle année sous de meilleurs auspices.