Votre chien ou votre chat a-t-il une puce électronique mise à jour ? La police fait une petite piqûre de rappel

Peu de propriétaires d'animaux de compagnie le savent, mais depuis un an, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a changé. Une des conséquences, c'est que les coordonnées de la puce électronique de votre animal de compagnie sont bloquées. On ne peut plus y lire vos données personnelles.

Si votre chien ou votre chat a l'âme d'un fugueur et qu'il est finalement recueilli par la police, il est plus difficile aux forces de l'ordre de vous identifier comme propriétaire de l'animal: "Nous avons des lecteurs de puces électroniques dans nos services de police", précise le commissaire Vincent Braye, chef de corps de la zone de police Secova, "mais avec le numéro de la puce, nous n'aurons aucune information sur le propriétaire, uniquement des infos sur l'animal. Nous devons donc systématiquement faire appel à des vétérinaires qui, eux, ont accès à cette banque de données et nous permettent alors d'obtenir les coordonnées du propriétaire. Ca fait une étape en plus et ça retarde notre travail d'identification".

Il existe toutefois une solution toute simple pour que la police puisse vous identifier plus facilement si votre animal de compagnie est retrouvé dans la nature. Il suffit de mettre à jour le site internet www.dogID.be pour les chiens ou www.catID.be pour les chats, et d'un clic, de permettre que vos données personnelles puissent être utilisées publiquement. Cela ne signifie pas que n'importe qui pourra trouver votre adresse. Seuls les personnes qui possèdent le numéro de la puce électronique de votre animal auront accès à vos données, et donc notamment la police.