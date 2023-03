Votre chien ou chat a joué avec un crapaud, y a-t-il un risque pour sa santé ?

La période de migration des batraciens bat son plein. L’occasion pour notre vétérinaire Bénédicte Flament de faire le point sur les dangers du crapaud pour nos chiens et chats.

De fin février à avril, les crapauds et autres batraciens sortent d’hibernation pour migrer vers leur lieu de naissance. C’est donc une période où vous risquez de croiser leur route, notamment à l’occasion d’une balade avec votre chien.

Qu’ils soient vivants ou morts (la période est malheureusement mortelle pour les amphibiens qui traversent nos routes), notre vétérinaire explique que leur pouvoir de toxicité à l’égard de nos animaux reste identique.

La période d’avril à septembre est aussi problématique, avec des pics en juillet et en août, lorsque les mouvements des batraciens à la recherche de points d’eau sont plus fréquents et intenses.