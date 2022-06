Votre caméra de surveillance est-elle bien sécurisée ?

Les vacances approchent et nous sommes contents car, nous allons enfin pouvoir nous déplacer. Si vous disposez d’une caméra de surveillance, vous allez certainement l’utiliser à distance afin de vérifier que tout se passe bien à la maison. Le souci, c’est que de nombreux utilisateurs ne savent pas qu’il est important de vérifier les paramètres de sécurité de cet outil.

Pour rendre la caméra active, après l’avoir installée, vous devez aussi la connecter à votre point WiFi. Consultant le mode d’emploi, vous découvrez l’identifiant qui, très souvent, est le nom de la marque. Et le mot de passe que vous êtes invités à utiliser est, sans surprise, " password " ou " admin ". Ce que vous ignorez, c’est qu’en vous limitant à ces informations, vous allez permettre de rendre les images de votre caméra accessibles pour d’autres personnes. Et pour les découvrir, nous vous invitons à vous rendre sur le site Insecam qui existe depuis plusieurs années et qui offre des milliers d’images, liées à des caméras du monde entier.

En le visitant, vous allez ainsi pouvoir vous balader et voir des paysages, des magasins ou des gens, en plein travail, chez leur employeur. Notre pays occupe la 15e place dans la liste et en le visitant, on y découvre des granges dans lesquelles, par exemple, se reposent des animaux mais aussi, des entrées de maisons, de garages ou des parkings. Des images qui pourraient permettre à des cambrioleurs de se documenter. Ils vont ainsi mieux connaître les habitudes des personnes qui résident à cette adresse.

Un petit exemple qui pourrait les aider. La famille sort de la maison, le matin, vers 7h45 et commence par aller conduire les enfants à l’école. Pas d’autres activités durant la journée et vers 16h30, retour de la voiture avec maman et les enfants. Papa lui, revient à pied vers 17h45. Il avait sans doute été déposé à la gare le matin et est revenu en bus. Disposant de ces infos, le cambrioleur, en cliquant sur l’image, pourra aussi trouver des informations précises comme, par exemple la longitude et la latitude.

Pour ne pas subir ce type de situation et pour vous préserver, n’hésitez donc jamais à vous rendre dans les paramètres afin de modifier l’identifiant et le mot de passe de votre caméra.