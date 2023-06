Votre ( belle) météo de ce week-end

C’est de nouveau un ciel bleu qui nous accompagne ce matin avec du soleil et des températures affichant 9 à 12 degrés. En seconde partie de matinée sous un beau soleil, les températures seront de 18 degrés à Virton et Saint-Hubert, 16 à Spa, 19 dans le centre et le Hainaut et 17 degrés à la mer.