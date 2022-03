Votre ado a TikTok dans le sang ? Cet article va l’intéresser.

Tu as entre 11 et 16 ans, tu vis en Belgique et tu as des choses à raconter ?

On veut parler de toi !

Tu veux faire découvrir ta passion ?

Tu veux sensibiliser à ta maladie ou ton handicap ?

Tu veux dénoncer une injustice ou une discrimination ?

Tu veux raconter un truc incroyable que tu as vécu ?

Tu veux faire découvrir ta culture ou une tradition de ta communauté ?

Tu veux nous faire partager un lieu, une activité épatante ?

Viens nous raconter tout ça dans un TikTok pour Mise à Jour ! Pour ça, rien de plus simple ! Il suffit de compléter le formulaire d’inscription ⤵