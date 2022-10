Votez pour sauver une de ces six œuvres d’art lors du Challenge Patrimoine 2022

Le Challenge Patrimoine entend se tenir tous les ans jusqu’à 2030, année du bicentenaire de la Belgique, et ainsi permettre à dix chefs-d’œuvre de jouir d’une restauration, financée notamment par la Fondation Roi Baudouin et la Loterie nationale. Durant un an, l’IRPA assistera l’institution propriétaire de l’œuvre gagnante à lever des fonds et améliorer sa communication.

Le Grand Gagnant sera désigné par une commission de personnalités belges qui se basera sur le succès de la campagne de vote du public, l’intérêt supra local de l’œuvre et l’urgence du traitement de conservation et de restauration. L’œuvre qui aura remporté le plus de voix du public, qu’elle soit gagnante ou non, profitera d’un rabais de 5000 euros auprès de l’IRPA pour sa restauration.