Vote sur le "Label vert" européen : il n’y a pas eu de majorité pour s’opposer au nucléaire et au gaz dans la taxonomie

Le vote avait fait l’objet de tractations intenses et était très attendu également de la part de divers groupes de pression. Dès le matin, mercredi, deux petits groupes de manifestants, d’une part des pro-nucléaire, d’autre part des activistes opposés au texte de la Commission, se faisaient d’ailleurs entendre des deux côtés de l’allée menant à l’entrée du Parlement européen, à Strasbourg.

La taxonomie (ou taxinomie) est un des grands projets de l’actuelle Commission : une labellisation des activités économiques, en fonction de leur durabilité et de leur impact sur l’environnement, dans le but d’orienter les investissements privés vers des projets et activités non-dommageables pour le climat et l’environnement et contribuant aux objectifs climatiques de l’UE pour 2030 et 2050. La taxonomie ne fait que catégoriser, en fonction de critères censés être scientifiques, elle n’oblige nullement à investir dans une technologie plutôt qu’une autre.

Dès le début, la place éventuelle de la production d’énergie au gaz et/ou du nucléaire dans ce catalogue vert avait fait débat.