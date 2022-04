"Vote de désespérance", "magnifique nouvelle pour l’Europe", les premières réactions à la victoire d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a été réélu président de la République française avec 58,2% des voix, selon les premières estimations. Les réactions à sa reconduction pour cinq ans commencent à affluer, en France, comme à l’étranger.

En France, après Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, l’ancien candidat Reconquête à la présidentielle, Eric Zemmour, s’est aussi exprimé, il a appelé "le bloc national à s’unir et se rassembler" pour les législatives, et a fait part de sa "déception" après la réélection d’Emmanuel Macron.

"C’est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen", avait-il auparavant attaqué, en référence aux candidatures malheureuses successives de Jean-Marie Le Pen et de sa fille Marine.

Le président du parti Les Républicains Christian Jacob a regretté dimanche sur France 2 que "jamais il n’y a eu un tel vote de désespérance en France" lors du second tour de l’élection présidentielle. "En additionnant les voix qui se sont portées aux extrêmes, c’est un cri d’alerte, un vote de désespérance", qui est, selon le député, "le résultat de l’action de la majorité parlementaire d’Emmanuel Macron".

Le soulagement de la majorité

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a salué "un résultat historique dans l'histoire de la Ve République", tout en se disant "lucide sur le contexte politique".

"A résultat historique, responsabilité historique", a-t-il ajouté sur le plateau de TF1: "Évidemment qu'il faut agir très vite pour protéger les Français, pour avancer sur les questions du pouvoir d'achat".

Le ministre de la Santé Olivier Véran a fait part de son "soulagement" sur BFMTV, soulignant que si le score d'Emmanuel Macron était "assez large", le RN faisait "le score le plus élevé que jamais".

"Il n'y aura pas la continuité dans la façon de mener l'action publique", a poursuivi le ministre de la Santé, assurant que "les messages ont été entendus" et promettant pour le second quinquennat d'Emmanuel Macron "un changement de méthode" pour se "concerter davantage (avec) les Français"

A l’étranger : De Croo, Scholz, Johnson heureux de continuer à collaborer

Notre Premier ministre, Alexander De Croo, a tweeté : "Ce dimanche, les Français ont posé un choix fort. Ils ont opté pour des certitudes et pour les valeurs des Lumières. Je félicite chaleureusement @EmmanuelMacron pour sa réélection et lui confirme notre besoin d’une Europe forte et solidaire. Nous serons au rendez-vous."

Le chancelier allemand Olaf Scholz a a également félicité Emmanuel Macron. "Félicitations", a tweeté le dirigeant social-démocrate en français, avant de poursuivre en allemand : "Félicitations, cher président @EmmanuelMacron. Tes électeurs ont envoyé aujourd'hui un signal fort en faveur de l'Europe. Je me réjouis que nous poursuivions notre bonne collaboration !"