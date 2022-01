Vos week-ends en radio sur Tipik

Tous les week-ends, vos animateurs préférés vous accompagnent dans la bonne humeur et en musique pour vous détendre.

Dès le vendredi de 20h à 22h, retrouvez Romain pour chiller et écouter beaucoup de musiques. Ensuite, Tipik Party nous fait danser avec les sons dance, house, electro, techno, RnB du moment. Les meilleurs DJ belges et internationaux (Lost Frequencies, Henri PFR, RAFF, Azario…) et les clubbings belges (Fuse, La Démence et les soirées Flash Forward à Charleroi) se succèdent dans l’émission tous les vendredis et samedis de 22h à 2h du matin. Sans oublier, les deux légendes de la house music avec chaque mois des sets signés Bob Sinclar et du belge Junior Jack.

Les matins, on se réveille en douceur avec Anthony dans Lazy Saturday et Tangui dans Lazy Sunday. Pendant la journée, Cédric-Jean et Tiffany se relaient pour nous amener jusqu’à 20h où Vincent nous partage les meilleurs hits de Tipik. Pour terminer le week-end, le dimanche de 22h à minuit, on retrouve Loxley de L’Or du commun.