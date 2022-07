Vos tickets pur "Entre la vie et la mort" dans le ciné de votre choix

Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit les métros de la ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un jeune homme au bord du quai. Des yeux fiévreux de détresse, un visage familier… Leo reconnait son fils Hugo, lorsque celui-ci disparait tragiquement sur les rails !

Leo qui ne l’avait pas revu depuis plus de deux ans, va découvrir qu’Hugo était impliqué dans un braquage sanglant. Il va devoir affronter de violents criminels pour tenter de comprendre les raisons de la mort de son fils.

Voici le synopsis du film thriller "Entre la vie et la mort" écrit et réalisé par Giordano Gederlini. Un polar ultra sombre, emmené par Antonio de la Torre, avec également Nessbeal et Olivier Gourmet.

Le film est sorti en salles ce mercredi 13 juillet ; interdit aux moins de 16 ans.

