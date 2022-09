Vos tickets pour "Tori et Lokita" dans le ciné de votre choix

Tori, un jeune garçon, et Lokita, une adolescente, sont arrivés seuls d'Afrique en Belgique. Grâce à leur invincible amitié, ils vont découvrir et faire face aux conditions difficiles de leur nouvelle vie d'exil. En effet, par leur entrée illégale sur le territoire belge, tout en bas de l'échelle sociale. Mais comme souvent chez les frères Dardenne, certains barreaux de l’échelle sont sciés, d’autres recouverts d’une bonne couche d'huile, d’autres encore carrément manquants, et cette fratrie recomposée semble destinée à rester à sa place.

" Tori et Lokita " est le nouveau film de Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui fut présenté aen compétition au Festival de Cannes en mai dernier.

