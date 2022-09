Vos tickets pour "Revoir Paris" dans le ciné de votre choix

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

"Revoir Paris" est un film d'Alice Winocour, avec Virginie Efira et Benoît Magimel.

